Uno de sus hijos es interrogado: las dudas que existen tras la muerte de Rob Reiner y su esposa

Hollywood está conmocionado tras conocerse la muerte del director y actor de cine Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa al interior de su casa ubicada en Los Ángeles, California. Fue su hija Romy quien encontró los cuerpos de la pareja y dio aviso rápidamente a las autoridades.

Reiner tenía una vasta trayectoria como actor y director. Uno de sus roles más populares fue el Mike en la comedia Todo en Familia. Pero también llegó a dirigir varios títulos que son recordados hasta el día de hoy: Cuando Harry Conoció a Sally, Cuestión de Honor, Misery, Cuenta Conmigo, entre otras.

Rob y Michele se conocieron cuando dirigió la primera antes mencionada y se casaron en 1989. Ahí tuvieron tres hijos: Jack, Nick y Romy. Fue esta última la que los encontró muertos.

Si bien en un principio todo habría apuntado a un suicidio, ahora la policía indaga el caso como un homicidio, siendo la principal teoría que fueron asesinados. Medios como People aseguraron que quien está siendo interrogado es su segundo hijo, Nick. “Varias fuentes cercanas a la familia le han dicho a People que Nick mató a sus padres“, consignaron.

El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso“. Ante las distintas versiones que han surgido, precisó que “no voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”.