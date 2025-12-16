Una “fuerte” discusión y un clave rastro de sangre: la evidencia que complica al hijo de Rob Reiner

Nick Reiner se encuentra detenido en prisión preventiva tras ser sindicado como el principal sospechoso del asesinato de sus padres.

Nick Reiner, el hijo menor de Rob y Michele Reiner, se encuentra en prisión preventiva y es investigado como el principal sospechoso de la muerte de sus padres.

La pareja fue encontrada sin vida la tarde del domingo por su hija Romy en su casa ubicada en Los Ángeles, California. Si bien en un principio se habló de un posible suicidio, finalmente el caso dio un vuelco cuando se catalogó el crimen como un homicidio.

Según reportó Page Six, fue la propia joven la que declaró a la policía que su hermano podría ser el responsable de lo ocurrido. Tras recoger los testimonios de la familia, este lunes Nick fue detenido y actualmente se encuentra en la cárcel Parker Center en el Downtown de Los Ángeles, sin fianza.

En las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes que complican al hijo menor de Rob Reiner. El portal TMZ dio cuenta de un hecho ocurrido el sábado, un día antes del fatídico hecho.

Testigos aseguraron que Rob y Michele tuvieron una fuerte discusión con Nick en la fiesta de Navidad del animador Conan O’Brien. De hecho, el tono utilizado en la pelea fue tan fuerte que varios pudieron oírlos. Al día siguiente, la pareja fue encontrada con cortes en su garganta.

Una evidencia clave que está en manos de las autoridades es un rastro de sangre que se encontró en la habitación del hotel donde alojó Nick Reiner la madrugada del crimen. Al lugar, ubicado en Santa Mónica, llegó a eso de las 04:00 horas, algo desorientado.

Fue el personal de limpieza del hotel los que encontraron sangre tanto en las sábanas como en la ducha.