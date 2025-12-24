VIDEO – Cuándo y a qué hora se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5

Son tres los capítulos que se estrenarán en Netflix, quedando solo pendiente el gran final que será en los próximos días.

La espera de casi un mes está a punto de terminar, porque el Volumen 2 de Stranger Things 5 está a la vuelta de la esquina con tres nuevos capítulos que nos acercan aún más del tan ansiado desenlace.

La serie, que en este ciclo se ambienta en el otoño de 1987, estrenó el pasado 26 de noviembre los cuatro primeros episodios, los cuales culminaron con un giro que, si bien muchos teorizaron, dejó a todos con la boca abierta.

Will (Noah Schnapp) logró canalizar los poderes de Vecna (Jamie Capbell Bower) y salvó a tres de sus amigos de ser atacados por los Demogorgon. No solo los detuvo y manipuló mentalmente, sino que también los mató tal y como podría hacerlo el villano.

La última imagen antes de irse a negro, de hecho, causó furor con su nariz sangrando, tal y como ocurre con Eleven (Millie Bobby Brown).

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios?

Los tres capítulos -el 5, 6 y 7- que conforman el Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenan este jueves 25 de diciembre a las 22:00 horas en Netflix. Todos ellos prometen cimentar lo que será el gran final de la popular serie que llega la próxima semana.

Los episodios llevan los siguientes nombres y esta es su duración: