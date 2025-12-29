Cuándo se estrena el capítulo final de Stranger Things 5

La popular serie creada por los hermanos Duffer tendrá un desenlace que durará más de dos horas.

La popular serie Stranger Things está próxima a bajar el telón luego del estreno del Volumen 2 de la quinta temporada –con los capítulos 5, 6 y 7– y ahora solo queda el capítulo final.

El desenlace de la ficción creada por los hermanos Duffer, que lleva por título The Rightside Up, tendrá una duración de dos horas y ocho minutos, e incluirá la batalla final del grupo de protagonistas contra Vecna.

El séptimo episodio, que fue la antesala de lo que será el cierre de la historia ambientada en la década de los 80, finalizó con los preparativos del plan que se creó para acabar con los planes del antagonista, quien busca unir el Upside Down con la Tierra, generando un choque de dimensiones.

La fecha de estreno del final de Stranger Things

El octavo capítulo y final de la quinta temporada de Stranger Things está agendado para el 31 de diciembre a las 22:00 horas en Netflix.

Para aquellos que decidan ver dicho episodio en su estreno, pasarán la medianoche de Año Nuevo viendo los últimos minutos.

Con esto, la serie que se convirtió en la más vista de la plataforma de streaming cerrará una historia que estuvo a punto de cumplir una década al aire, tras su estreno en 2016.