VIDEO – “Necesito que pelees una última vez”: revisa el tráiler del final de Stranger Things

El desenlace de la popular serie se estrenará este miércoles a las 22:00 horas en Netflix.

A poco más de 24 horas de su estreno, Netflix lanzó el tráiler del final de Stranger Things, el cual se estrenará este miércoles a las 22:00 horas.

El compacto de escenas reúne algunos momentos de temporadas anteriores mientras escuchamos el discurso que Hopper (David Harbour) le da a Eleven (Millie Bobby Brown) en la antesala de la última batalla contra Vecna (Jamie Bower Campbell).

“Necesito que luches una última vez. La vida ha sido muy injusta contigo. Te arrebataron tu infancia, te han atacado, manipulado por gente terrible. Pero nunca te has dejado doblegar”, le señala su padre adoptivo.

Por lo mismo, la insta a que luche “por los días al otro lado de esto, por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”.

El tráiler del final de Stranger Things finaliza con lo que será el choque de la Dimensión X con el Upside Down, momento que estarán los protagonistas para concretar el plan que tienen para acabar con Vecna de una buena vez.

El capítulo 8 de la quinta temporada de la popular serie de Netflix será el desenlace definitivo de la historia creada por los hermanos Duffer y que debutó en 2016, convirtiéndose en todo un fenómeno.