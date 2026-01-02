“Tenemos una conexión tan especial”: los detalles de la demanda por acoso sexual que presentaron en contra de Will Smith

Un músico que trabajó en la gira musical del actor presentó la acción judicial este 1 de enero.

Will Smith partió el año de la peor manera luego de que un violinista que trabajó en la gira que realizó durante la pasada privada, presentara una demanda por acoso sexual y despido injustificado.

Según informó Variety, la acción judicial fue presentada por Brian King Joseph este 1 de enero donde apuntó al actor de “comportamiento depredador” y de “preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual“.

Ambos comenzaron a trabajar juntos en noviembre de 2024, pero luego Smith contrató a Joseph para sumarlo a su gira llamada Basada en una Historia Real: 2025.

A medida que comenzó a pasar el tiempo, la demanda consigna que el actor le dijo al músico: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más“, entre otras frases similares.

En marzo de 2025 fue cuando el violinista se unió a la gira para un show en Las Vegas. Ahí, su bolso, el cual contenía la llave para entrar a la habitación del hotel donde hospedaba, estuvo perdido durante horas.

Finalmente lo encontraron, pero esa noche descubrió que alguien había entrado y dejó varios artículos. Entre ellos habían toallitas húmedas, un medicamento para el VIH y una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F“.

El músico reportó el hecho al hotel y a la policía, pero lo ocurrido provocó burlas de integrantes del equipo directivo, quienes le informaron su despido puesto que había inventado lo sucedido.

Ante esta demanda por acoso sexual y despido injustificado, Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, envió un comunicado a la revista People, asegurando que “las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes“.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad“, agregó.