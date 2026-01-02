Hija de Tommy Lee Jones fue hallada muerta: los detalles que esclarecerían el caso

Una llamada al 911 realizada a las 2:52 de la madrugada marcó el inicio de una serie de hechos que hoy mantienen bajo investigación la muerte.

El fallecimiento de Victoria Kafka Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones y su ex esposa Kimberlea Cloughley, continúa rodeado de interrogantes. La mujer, de 34 años, fue encontrada sin vida durante la madrugada del miércoles 1 de enero en una habitación de un hotel en San Francisco, California.

Con el paso de las horas han comenzado a conocerse nuevos antecedentes sobre sus últimos momentos. De acuerdo con información difundida por TMZ, personal del hotel realizó una llamada al número de emergencias 911 a las 2:52 de la madrugada para solicitar asistencia médica. En el registro telefónico, según el mismo medio, se habría reportado un “código 3 por sobredosis y cambio de color”, lo que sugiere que la mujer pudo haber permanecido varios minutos sin oxígeno.

Los paramédicos llegaron al lugar alrededor de las 3:14 am y encontraron a Victoria tendida en el piso 14 del hotel Fairmont. Pese a los esfuerzos por reanimarla, no fue posible salvarle la vida y fue declarada fallecida en la misma habitación, siempre según los reportes citados por TMZ.

Desde la policía local confirmaron al medio que el caso continúa bajo investigación y que, por el momento, no existe una versión oficial respecto de las causas de la muerte. Las autoridades no han entregado mayores detalles, a la espera de los resultados de las diligencias correspondientes que permitan esclarecer el origen del deceso.

Quién era la hija de Tommy Lee Jones

Victoria Kafka Jones nació el 3 de septiembre de 1991 y fue fruto del segundo matrimonio de Tommy Lee Jones, celebrado en 1981 con Kimberlea Cloughley y que se extendió hasta 1996. Siguiendo los pasos de su padre, incursionó desde joven en la actuación. Su debut se produjo en 2002 con una participación en Men in Black II, y posteriormente apareció en la serie One Tree Hill en 2003.

Más adelante, en 2005, formó parte del elenco de Los tres entierros de Melquíades Estrada, película dirigida por su padre, en la que también actuó su madrastra, Dawn Laurel-Jones. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Victoria mantiene abiertas múltiples preguntas sobre lo ocurrido durante sus últimas horas.