Debate por trato desigual: la polémica de George Clooney en Francia que desató las críticas de Donald Trump

La naturalización del actor estadounidense desencadenó el endurecimiento de los requisitos de integración para extranjeros no europeos.

La reciente nacionalización de George Clooney y su familia como ciudadanos franceses desató una intensa controversia política y mediática en Francia, luego de que la decisión fuera publicada en el Diario Oficial de la República. El actor estadounidense, junto a su esposa Amal Alamuddin y sus hijos, formalizó el cambio de estatus tras varios años de residencia en el país, una determinación atribuida tanto a motivaciones personales como a razones de carácter político.

Desde el Ejecutivo surgieron voces críticas que cuestionaron la medida por considerar que introduce un trato desigual. La ministra delegada ante el Ministerio del Interior, Marie-Pierre Vedrenne, afirmó que “no se envía un buen mensaje” y advirtió sobre “un tema de equidad absolutamente esencial”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Le Monde.

En esa línea, señaló la percepción de injusticia con otros casos, aludiendo a que el propio Clooney reconoció ser “siempre igual de malo” en francés, idioma que apenas domina pese a haber recibido “cuatrocientos días de clases”.

En contraste, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la legalidad y conveniencia de la naturalización. Subrayó que la familia Clooney reside efectivamente en territorio francés y calificó la decisión como “una gran oportunidad para nuestro país”.

A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores precisó que la concesión de la nacionalidad se ampara en una disposición que permite otorgarla a extranjeros cuya trayectoria contribuye “al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales”.

El debate político en torno a la nacionalización de Clooney en Francia

El trasfondo político también marcó el debate. Clooney ha sido un crítico abierto de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, y su cambio de nacionalidad fue interpretado como un gesto simbólico frente a esa gestión.

Trump reaccionó con ironía en su plataforma TruthSocial: “¡Buena noticia! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos franceses”, acusando además a las autoridades galas de una “gestión absolutamente desastrosa de la inmigración”.

“Amo la cultura francesa, amo la lengua francesa, aunque sigo hablándola más o menos regular. Quiero que mis hijos vivan y se eduquen en Francia, normalmente, como yo lo hice, en mi infancia y juventud, en Kentucky”, declaró el actor, según Le Monde. La familia reside desde 2021 en una propiedad del siglo XVIII en Brignoles, en el sureste del país, donde, según Clooney, han encontrado “el lugar más feliz para nosotros”.

La polémica desembocó en el endurecimiento de la política migratoria francesa. Desde el 1 de enero, Francia reforzó los requisitos para extranjeros no europeos mediante la incorporación de dos exámenes obligatorios de idioma francés y conocimientos cívicos.