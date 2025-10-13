VIDEO – El legado de Carolina del Real, la influencer que visibilizó la lucha contra el VIH en Chile

Carolina fue autora del libro Yo tengo VIH, mi verdad, donde relataba su experiencia enfrentando el virus y los prejuicios sociales que acompañan a las personas seropositivas.

La noche del domingo se dio a conocer el fallecimiento de Carolina del Real, quien tenía 45 años y era una reconocida activista dedicada a crear conciencia sobre la prevención del VIH.

Del Real se hizo conocida por compartir públicamente su historia como portadora del virus, el cual contrajo de su ex pareja en 2008, luego de que ambos decidieran dejar de usar protección en sus relaciones sexuales.

Según relataba, su diagnóstico llegó tras sufrir varios resfriados persistentes y someterse a numerosos exámenes médicos que no arrojaban resultados concluyentes. Finalmente, le detectaron VIH, un hecho que marcó un antes y un después en su vida.

“Fui diagnosticada en el 2010 gracias a que caí en la clínica por una neumonía grave. Pensé que iba a morir”, reconoció.

A lo largo de su trayectoria, Carolina fue parte activa en diversos espacios de discusión pública sobre las políticas relacionadas con el VIH. Además, trabajó para facilitar el acceso a información clara y comprensible, y se dedicó a impulsar la eliminación del estigma que aún enfrentan muchas personas que viven con esta condición.

El anuncio de su fallecimiento y los detalles sobre su despedida fueron compartidos a través de redes sociales. La ceremonia se llevará a cabo este lunes 13 de octubre con una misa en la iglesia Santo Toribio, ubicada en Las Condes, y el funeral está programado para las 15:00 horas en el Cementerio Parque del Recuerdo.