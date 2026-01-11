“Estoy feliz”: Angelo Pierattini reapareció en las redes sociales y agradeció el apoyo recibido

“El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí”, relató el músico.

El compositor y guitarrista de la banda chilena Weichafe, Angelo Pierattini, reapareció este domingo en las redes sociales, las que empleó para agradecer el apoyo recibido durante el tiempo que ha permanecido hospitalizado, tras sufrir un grave accidente automovilístico el lunes 29 de diciembre, en la Ruta 68.

A raíz de este hecho, el artista quedó en condición de extrema gravedad, por lo que los médicos tomaron la decisión de inducirle el coma con el propósito de ayudar a desinflamar un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

“El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí“, relató Ángelo Pierattini en su posteo en las redes sociales.

A través de su publicación, el músico valoró tanto el apoyo recibido a través de oraciones, actos de fe y muestras de cariño, como la labor del equipo médico de la Mutual de Seguridad que lo atendió durante su recuperación.

El mensaje de Pierattini en las redes sociales

“Agradezco a mis amigos, madre, padre, hermano y sobre todo a mi amada esposa“, añadió el artista. Precisamente fue su mujer, Begoña Olavarría, quien informó el pasado martes que su marido había dejado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que continuaría su recuperación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

En su posteo, el músico manifestó que “estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario“.

“Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música. Los quiero“, concluyó Pierattini su mensaje en redes sociales.