VIDEO – Con imitaciones de Boric, Karol Lucero y más: revive la rutina de Felipe Parra en Olmué 2026

La cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, el humor estuvo a cargo de Felipe Parra, quien debutó en El Patagual con una rutina cargada de imitaciones.

El comediante tuvo un complejo inicio luego de que apareciera en el escenario vestido del presidente Gabriel Boric, lo que rápidamente desató las pifias por parte del público.

Al ver la reacción de los asistentes, Parra salió jugando. “Tranquilo, me queda poco“, dijo, provocando las primeras risas en su presentación.

De ahí para adelante, como es reconocido, el show estuvo cargado de imitaciones. Karol Lucero, Julio César Rodríguez, el doctor Sebastián Ugarte, entre otros fueron parte del espectáculo.

Incluso contó con algunos invitados, como Raquel Castillo y el propio José Miguel Viñuela, quien realizó su imitación de José Antonio Neme.

En medio de su rutina en el Festival del Huaso de Olmué 2026, Felipe Parra se dio el tiempo, incluso, de enviar un saludo a los habitantes de la Región del Biobío, de donde es oriundo, por los incendios forestales que han dejado miles de damnificados.

Antes de seguir el espectáculo, mandarle mucha fuerza a mi tierra, yo soy del Biobío“, dijo, para luego pedir un aplauso “de fuerza para mi tierra en Lota. La gente de Ñuble que la está pasando mal. Esto va con todo el cariño para esa gente que me ha apoyado desde siempre“.