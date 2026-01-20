“No quiero reconciliarme con mi familia”: el drama de los Beckham que tiene quebrada la relación con Brooklyn

La familia Beckham vive sus días más oscuros a raíz del testimonio que publicó Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria. En el texto, se refiere por primera vez al quiebre con sus padres y sus hermanos, luego de su matrimonio con Nicola Peltz, lo que viene a confirmar los rumores que comenzaron tras dicha ceremonia en 2022.

Es que desde entonces, el distanciamiento del primogénito fue cada vez más evidente. Su ausencia de eventos importantes como el cumpleaños 50 de su padre o la ceremonia de investidura cuando fue nombrado caballero. A eso se suma bloqueos en redes sociales y su decisión de vivir en Los Ángeles, California, lo que daba cuenta de que las cosas estaban cada vez peor.

Así quedó claro en la declaración que Brooklyn dio a conocer en su cuenta de Instagram, dejó en claro que “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”.

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado“, consignó.

“Incómodo”, “humillado” y “solo buscamos paz, privacidad y felicidad”

Para Brooklyn Beckham, su familia intentó por todos los medios sabotear su relación con Nicola Peltz, incluso en su matrimonio, donde apuntó contra Victoria de protagonizar un vergonzoso momento que buscaba dejar a la novia en un segundo plano en el que debía ser el día más importante de su vida. La pareja había practicado por meses lo que sería un romántico baile, pero la ex Spice Girls se robó dicho momento.

“Mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida“, aseguró el mayor de los hermanos Beckham. Sobre esto, una fuente cercana a la familia Peltz contó a People que “Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo. Antes de iniciar, llamó a Brooklyn al escenario y, luego, invitó a subirse a Victoria Beckham diciendo: La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube… Victoria Beckham“.

Por otro lado, la misma Victoria se había ofrecido para diseñar el vestido de novia de Nicola, un gesto que tomaron como una ofrenda de paz. Pero jamás esperaron que poco tiempo antes del matrimonio, aseguró que no podía hacerse cargo, lo que obligó a la novia a buscar uno a última hora.

En la publicación, también abordó su ausencia del cumpleaños 50 de su padre y confirmó que sí viajó a Londres para dicho evento. “Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada“, contó.

“Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia“, cerró.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Beckham se ha referido públicamente a la extensa declaración de Brooklyn.