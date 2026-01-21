VIDEO – ¿Golpe a su hijo mayor?: la sutil declaración de David Beckham tras demoledor testimonio de Brooklyn

Las recientes declaraciones del ex futbolista sobre las redes sociales fueron tomadas como una indirecta a lo ocurrido con su hijo mayor.

Tras el impacto y el escándalo que generó el testimonio de Brooklyn Beckham sobre el quiebre con su familia, su padre David emitió declaraciones que fueron tomadas como una respuesta a lo realizado por su hijo mayor.

Fue hace unos días cuando, por primera vez, se refirió al distanciamiento con sus padres y sus hermanos, luego de casarse con Nicola Peltz. Ahí acusó tanto al ex futbolista como a su madre Victoria, de querer distanciarlo de sus esposa.

Es así como detalló un “vergonzoso” y “humillante” baile que realizó la ex Spice Girls en el día de su matrimonio, y cómo su padre no quiso reunirse con él, a menos que fuera sin la actriz.

El mayor de los hermanos Beckham aseguró que “no quiero reconciliarme con mi familia” y que se realizó esta extensa declaración tras años de silencio porque “lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”.

A solo días de conocerse la declaración de Brooklyn, David Beckham abordó en el programa financiero Swawk Box de la CNBC, desde el Foro Económico Mundial de Davos, el poder que tienen hoy en día las redes sociales. Al respecto, señaló que “siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso“.

“Yo he podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños”, indicó, destacando que “he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos”.

Sin embargo, Beckham aseveró que ellos “cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”.