“Unidos por Ñuble y Biobío”: los detalles de la campaña solidaria de los canales de Anatel

Con el propósito de fomentar la donación de recursos en apoyo a las familias y comunidades afectadas por los graves incendios que han impactado a las regiones de Ñuble y Biobío, los canales de TV asociados en Anatel están preparando una campaña solidaria.

A través de esta transmisión especial, las estaciones televisivas buscarán canalizar la ayuda recogida a lo largo y ancho de todo el país, reafirmando su compromiso con los damnificados por los siniestros.

De acuerdo con lo confirmado por Anatel, los aportes que se reciban durante la jornada solidaria irán en directo beneficio de las comunidades afectadas.

Los detalles de la campaña solidaria de Anatel

Al informar sobre la campaña solidaria para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, Anatel detalló que la transmisión especial se llevará a cabo este domingo 25 de enero, entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Precisó, a la vez, que los aportes que se reciban se entregarán a las víctimas de los siniestros a través del trabajo coordinado con Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

“Desde Anatel expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad con todas las familias que han sufrido las consecuencias de esta tragedia“, dijo la asociación.

Añadió que “la televisión chilena se une, una vez más, para acompañar, informar y movilizar al país, aportando a la reconstrucción y a levantar a Chile en sus momentos más duros”.