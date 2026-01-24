Los estudiantes del Elite Way School regresan para emocionar a nuevos y antiguos seguidores.

La serie juvenil que se convirtió en un ícono a comienzos de los años 2000 prepara su regreso, esta vez en formato streaming. Rebelde volverá a estar disponible en Netflix Latinoamérica permitiendo que una de las producciones más influyentes de su época encuentre una nueva vitrina.

Ambientada en el exclusivo Elite Way School, la trama gira en torno a un grupo de estudiantes liderados por Mía, Miguel y Roberta, quienes enfrentan problemas propios de la adolescencia entre relaciones intensas, disputas internas y aspiraciones personales.

La combinación de drama, música y vínculos emocionales convirtió a la teleserie en un fenómeno masivo que trascendió la pantalla.

VIDEO – Rebelde vuelve a Netflix: la icónica serie juvenil regresa este 2026

Anahí y Alfonso Herrera compartieron un breve video en redes sociales que generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

En el registro, los actores aparecen de espaldas y, tras unos segundos, se giran para mirarse, evocando la icónica secuencia de apertura televisiva de la serie.

El registro audiovisual superó los 11 millones de visualizaciones y únicamente muestra la sigla MyM, aludiendo a Mía Colucci y Miguel Arango, protagonistas del romance principal de la serie.

Con su llegada a la plataforma, Netflix apuesta por la nostalgia y abre la puerta para que quienes crecieron con la historia puedan reencontrarse con ella, mientras que nuevas audiencias tendrán la oportunidad de conocer una producción que marcó un antes y un después en la ficción juvenil latinoamericana.

El reestreno está fijado para el 7 de febrero, una fecha que promete activar los recuerdos y revivir la emoción de una generación completa.