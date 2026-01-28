“Marco resultó inocente”: así respondió Karen Doggenweiler al ataque gratuito de Cathy Barriga en vivo

La ex alcaldesa respondió con un ataque una pregunta de la animadora, quien supo salir al paso de la situación.

Un tenso momento en vivo se vivió en el matinal Mucho Gusto entre Karen Doggenweiler y Cathy Barriga, con quien se comunicaron vía telefónica.

La ex alcaldesa fue contactada para hablar de la investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción durante su gestión en Maipú.

La molestia de Barriga radicó en que el programa abordó los gastos “ridículos” que hizo, además de cuestionar la realización del matinal que animó en la comuna.

A raíz de eso se comunicó con el matinal, donde aprovechó de reprochar cómo los medios estaban abordando su caso y que dejaran de lado, por ejemplo, la querella contra Tomás Vodanovic por malversación.

En medio de eso fue que Karen Doggenweiler quiso saber la impresión de Cathy Barriga luego de la cantidad de años de cárcel que los querellantes pedían en su contra.

“Cuando comenzó este caso, probablemente, nadie pensó que iba a crecer de esta manera, pero que lleguen a pedir más de 30 años, quiero preguntarte tu impresión ¿Qué te parece?“, dijo la animadora.

Fue en ese momento que la ex alcaldesa, de manera gratuita, lanzó su primer dardo. “Esa impresión, debe ser la misma que tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido, yo creo que es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido”, respondió.

Lejos de entrar en discusión, Doggenweiler le aclaró que “para eso están los juicios, para eso Marco resultó inocente (…) Así que yo creo que es importante que se sigan todos los conductos e instancias, en el caso de él, que fue bastante injusto”.