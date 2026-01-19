CDE presenta acusación contra Cathy Barriga y pide 37 años de cárcel e indemnización por $33 mil millones

La audiencia de preparación de juicio oral en contra de Cathy Barriga se llevará a cabo el próximo 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones del CDE, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó la acusación contra Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando una pena de 37 de cárcel.

El CDE pidió una condena más severa que el Ministerio Público, que es de 23 años, apelando a la cantidad de dinero defraudado durante su periodo municipal.

En su presentación, el organismo resaltó que Cathy Barriga levantó una estructura financiera en la municipalidad para evadir los controles internos, además de considerar los ilícitos como parte de una política de liberación artificial de recursos para programas sin financiamiento real.

En esta línea, cifró el monto defraudado en cerca de $33 mil millones, principalmente por sobre ejecución de gasto, eliminación de deudas y uso irregular de certificados, consignó La Tercera.

Junto con ello, el Consejo de Defensa del Estado presentó en la justicia civil una demanda de indemnización de perjuicios en contra de Cathy Barriga, la que llega a $33 mil millones.

En la demanda, la institución puntualizó que Barriga “realizó, instruyó y consintió que se realizaran diversas maniobras defraudatorias del patrimonio público municipal a través de una estructura de disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control internos y externos, establecidos por la ley para el resguardo y protección del patrimonio municipal, instalando en definitiva una política de gobernanza municipal fraudulenta”.

En materia de fraude al fisco, el CDE aseveró que la ex alcaldesa eliminó obligaciones de contabilidad, dejó sin financiamiento al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), afectando directamente a la comunidad, además de no resguardar los fondos comunales.

