Los argumentos de Cathy Barriga para solicitar reapertura de investigación en su contra

La petición formal presentada ante el tribunal se da ad portas de que se inicie el juicio contra la ex alcaldesa de Maipú.

La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitó formalmente al 9º Juzgado de Garantía de Santiago la reapertura de la investigación en su contra, argumentando que existen diligencias pendientes que el Ministerio Público rechazó o no se pronunció sobre ellas.

El abogado defensor Cristóbal Bonacic Midane, según informó radio Biobío, fundamentó la petición señalando que requirió oportunamente diligencias que “el Ministerio Público rechazó y/o no se pronunció, según se explicará en la instancia respectiva”.

En concreto, la solicitud se produjo después de que el 5 de enero la defensa fuera notificada del cierre de la investigación.

“Estando dentro del plazo previsto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a S.S. que se sirva fijar audiencia para debatir la reapertura de la investigación, para que con ello se ordene la realización de una serie de diligencias”, explicó Bonacic en el documento presentado ante el tribunal.

Entre las diligencias que la defensa solicita realizar figuran requerimientos a la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y a la Municipalidad de Maipú.

Específicamente, la defensa pide complementar informes con detalles de postulaciones, presupuestos, ingresos, gastos y déficits, entre otros ítems relacionados con la gestión municipal durante el período investigado.

Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, todos ellos vinculados a su gestión como alcaldesa de Maipú.

La solicitud se da luego de que el pasado jueves 8 de enero el 9º Juzgado de Garantía de Santiago fijara la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral.

La jueza Claudia Burgo Sanhueza informó que la instancia está programada para el 3 de febrero, a las 9:30 horas, en el Centro de Justicia. A la audiencia deberán comparecer tanto la exalcaldesa como los otros acusados en la causa.

La Fiscalía Oriente presentó su acusación contra Barriga solicitando distintas penas de cárcel que, en conjunto, superan los 23 años de presidio. La acusación fiscal marca un punto crítico en el proceso judicial que se inició tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración municipal de Maipú durante el período en que Barriga ejerció como alcaldesa.