Dónde y cuándo ver la ceremonia de los Grammys 2026

Este domingo 1 de febrero se celebrarán los Premios Grammys 2026, los que anualmente se celebran en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. A través de diferentes canales, el evento musical podrá ser seguido a lo largo del mundo.
La cobertura oficial está en manos de TNT y HBO Max, que iniciará a las 21:00 con un pre-show especial de una hora de duración. La transmisión de la ceremonia misma, presentada por el humorista Trevor Noah, comenzará de esa manera a las 22:00 horas. La plataforma de streaming además deja la transmisión de los premios en formato VOD por algunas semanas.
El evento contará con presentaciones musicales de Pharrell Williams, Justin Bieber, Lady Gaga, ROSÉ & Bruno, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, entre otros.
Quienes son los nominados a los Grammys 2026
A continuación, te dejamos las principales categorías para la edición de los Premios Grammys 2026. La lista completa la puedes encontrar aquí.
Álbum del año
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, por Bad Bunny
- “SWAG”, por Justin Bieber
- “Man’s Best Friend”, por Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out”, por Clipse, Pusha T y Malice
- “Mayhem”, por Lady Gaga
- “GNX”, por Kendrick Lamar
- “MUTT”, por Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA”, por Tyler, the Creator
Canción del año (compositores y letra)
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Anxiety”, Doechii
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Golden”, KPop Demon Hunters
- “luther”, Kendrick Lamar / SZA
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish
Disco del año (artista, productores e ingenieros)
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “WILDFLOWER”, Billie Eilish
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “luther”, Kendrick Lamar / SZA
- “The Subway”, Chappell Roan
- “APT”, Rosé and Bruno Mars
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum Pop Latino
- “Cosa Nuestra”, por Rauw Alejandro
- “BOGOTÁ (DELUXE)”, por Andrés Cepeda
- “Tropicoqueta”, por Karol G
- “Cancionera”, por Natalia Lafourcade
- “¿Y Ahora Qué?”, por Alejandro Sanz