Dónde y cuándo ver la ceremonia de los Grammys 2026

Conoce además los principales nominados en la siguiente edición de los premios celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos.

Este domingo 1 de febrero se celebrarán los Premios Grammys 2026, los que anualmente se celebran en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. A través de diferentes canales, el evento musical podrá ser seguido a lo largo del mundo.

La cobertura oficial está en manos de TNT y HBO Max, que iniciará a las 21:00 con un pre-show especial de una hora de duración. La transmisión de la ceremonia misma, presentada por el humorista Trevor Noah, comenzará de esa manera a las 22:00 horas. La plataforma de streaming además deja la transmisión de los premios en formato VOD por algunas semanas.

El evento contará con presentaciones musicales de Pharrell Williams, Justin Bieber, Lady Gaga, ROSÉ & Bruno, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, entre otros.

Quienes son los nominados a los Grammys 2026

A continuación, te dejamos las principales categorías para la edición de los Premios Grammys 2026. La lista completa la puedes encontrar aquí.

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, por Bad Bunny

“SWAG”, por Justin Bieber

“Man’s Best Friend”, por Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out”, por Clipse, Pusha T y Malice

“Mayhem”, por Lady Gaga

“GNX”, por Kendrick Lamar

“MUTT”, por Leon Thomas

“CHROMAKOPIA”, por Tyler, the Creator

Canción del año (compositores y letra)

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Anxiety”, Doechii

“DtMF”, Bad Bunny

“Golden”, KPop Demon Hunters

“luther”, Kendrick Lamar / SZA

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

Disco del año (artista, productores e ingenieros)

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

“Abracadabra”, Lady Gaga

“luther”, Kendrick Lamar / SZA

“The Subway”, Chappell Roan

“APT”, Rosé and Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum Pop Latino