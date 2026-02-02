Bad Bunny hace historia con su álbum en español: estos son los ganadores de los Premios Grammy 2026

El artista fue uno de los grandes ganadores de los Premios Grammy 2026 al obtener el galardón a Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Bad Bunny se posicionó como uno de los principales triunfadores de los Premios Grammy 2026 tras obtener el galardón a Mejor Álbum del Año con su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Con esta distinción, el artista puertorriqueño marcó un hito al transformarse en el primer intérprete en ganar esta categoría con un disco íntegramente en español.

Además, el cantante de éxitos como Safaera y Estamos bien sumó un segundo reconocimiento al quedarse con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su protagonismo en la ceremonia.

La entrega de los Premios Grammy, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy), se desarrolló la noche de este domingo en el Crypto Arena de Los Ángeles y fue conducida, por sexto año consecutivo, por el comediante Trevor Noah.

La ceremonia contó también con presentaciones en vivo de artistas como Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé de Blackpink, Lady Gaga y Tyler, The Creator, además de las actuaciones de los nominados a la categoría de Mejor Artista Nuevo, entre otros números destacados.

Bad Bunny hace historia: estos son los ganadores de los Premios Grammy 2026