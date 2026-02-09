Trump critica duramente el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl: “Uno de los peores de la historia”

El mandatario también apuntó contra las coreografías del show, describiéndolas como “repugnantes, especialmente para los niños que están mirando en EE.UU. y en todo el mundo”,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una fuerte polémica la noche de este domingo luego de publicar un mensaje en su red social Truth Social, donde lanzó duras críticas contra el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LX, al que calificó como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”.

Los cuestionamientos estuvieron dirigidos directamente al show liderado por Bad Bunny, quien marcó un hito al convertirse en el primer artista en encabezar un halftime show completamente en español.

En su publicación, Trump aseguró que el espectáculo “no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, además de afirmar que “nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo”.

El mandatario también apuntó contra las coreografías del show, describiéndolas como “repugnantes, especialmente para los niños que están mirando en EE.UU. y en todo el mundo”, y calificó la presentación como “una bofetada en la cara para nuestro país”.

Asimismo, Trump incluyó críticas hacia los medios de comunicación, señalando que el evento sería elogiado por los “Fake News Media”, y aprovechó la instancia para emplazar a la NFL a “reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla del kickoff”, cerrando su mensaje con su consigna habitual: “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.