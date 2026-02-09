Don Francisco finalmente entrevistará a Kast: confirman Las Caras de La Moneda en Canal 13

El programa se emitirá en marzo, pero aún no se confirma la fecha exacta.

Canal 13 confirmó el regreso del programa Las Caras de La Moneda para el próximo mes de marzo, donde Don Francisco entrevistará al presidente Gabriel Boric y al presidente electo José Antonio Kast.

Con esto, se concretará la reunión de este último con el animador luego de que se restara de participar en dicho espacio en diciembre pasado, previo a la segunda vuelta presidencial, lo que llevó al canal privado a cancelar la emisión del espacio.

En ese entonces, el republicano se excusó señalando que “les avisé con tiempo de que este año vamos a estar recorriendo Chile (…) Así que lamento no poder ir y espero que a futuro se dé Las Caras de la Moneda”.

Finalmente será en marzo cuando se emita el programa de conversación en dos capítulos en el bloque prime. Sin embargo, Canal 13 aún no ha dado a conocer las respectivas fechas.

Pamela Díaz, directora de programación de Canal 13, destacó que “en un momento clave para nuestra historia, Las Caras de La Moneda reafirma su compromiso con la memoria cívica de Chile. De la mano de la experiencia y calidez de Don Francisco, buscamos traspasar la figura política para conectar con el lado humano de los protagonistas”.

“A través de estas conversaciones íntimas, cerraremos el ciclo de la gestión del presidente Gabriel Boric y conoceremos las motivaciones personales del presidente entrante, José Antonio Kast”, agregó.