CHV responde a Kast y descarta participación de Sergio Jara Román en reportaje sobre cuentas trolls

Luego que el candidato de Republicanos dejara ver un eventual vínculo del profesional en el reportaje, la estación de TV aclaró el rol de Jara Román en el canal.

Chilevisión (CHV) salió este jueves en defensa del trabajo del periodista Sergio Jara Román, hermano de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), luego de que José Antonio Kast aludiera al profesional al referirse al reportaje del canal privado sobre la red de cuentas trolls vinculada al Partido Republicano que busca desacreditar las campañas presidenciales tanto de Evelyn Matthei como de la ex ministra del Trabajo.

“¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?“, preguntó el candidato republicano durante la entrevista que le concedió al programa regional El Matinal de Talca.

Frente a la alusión del profesional que trabaja en el canal desde 2022, CHV emitió una declaración pública en la que abordó el tema. En el texto, el canal de televisión planteó que “en línea con nuestro compromiso con un periodismo veraz, independiente y de alta calidad, Chilevisión celebra la positiva recepción del reportaje Quiénes actúan en las sombras de las redes, emitido este miércoles“.

“Nos enorgullece que se reconozca como una valiosa contribución en la lucha contra la desinformación, un desafío compartido por todos los sectores de la sociedad”, añadió.

Además, detalló que “este reportaje fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza que posicionan a Chilevisión como líder entre los canales de televisión abierta en Chile, según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, y el estudio Chile 3D de NielsenIQ”.

CHV aclara a Kast el rol de Sergio Jara Román en el canal de TV

A continuación, CHV se refirió a la alusión que hizo José Antonio Kast en cuanto a que en el mencionado reportaje habría tenido que ver el periodista Sergio Jara, hermano de la candidata presidencial oficialista.

Respecto de este tema, en la declaración se planteó que “es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara“.

“Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal Contigo en la Mañana, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa“, complementó.

Finalmente, aseguró que “Chilevisión reafirma su dedicación a ofrecer contenidos de excelencia que informen, entretengan y enriquezcan a nuestras audiencias, cumpliendo de esta forma con nuestra misión de contribuir e informar verazmente a todos los chilenos”.