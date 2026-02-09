¿Se oficializa su relación? Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos juntos en el Super Bowl

La empresaria y el piloto acapararon miradas en el Super Bowl LX en medio de crecientes rumores de la formalización de su romance.

Con el espectáculo deportivo como excusa, el Super Bowl LX contó con la presencia de una larga lista de celebridades para disfrutar del fútbol americano y del esperado show de mediotiempo de Bad Bunny. Sin embargo, hubieron dos personas en particular que no pasaron desapercibidos: Lewis Hamilton y Kim Kardashian. Rodeados por rumores de romance, su aparición pública habría oficializado su relación.

TMZ, medio estadounidense especializado en espectáculo, afirma que la modelo y empresaria junto con el piloto de Fórmula 1 ya son pareja formalmente, una noticia que, por el momento, no ha sido oficializada por el entorno de alguno de los dos. “La pareja confirmó su relación con una aparición pública, llegando juntos al Super Bowl LX y mostrándose muy cariñosos en las gradas“, detalló el medio.

Al ser captados por las cámaras, la experta en lectura de labios y fundadora de LipReader, Nicola Hickling, reveló al Daily Mail lo que el deportista le dijo a la también estrella de televisión: “No, no llevo a cualquier chica con mi mamá, quiero decir, la conocerás algún día, ella está muy emocionada de verte“.

La relación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Kardashian (45 años) y Hamilton (41 años) se conocieron en 2014 durante los GQ Men of the Year Awards celebrado en Londres. Aquel año fue en el que la fundadora de Skims contrajo nupcias con el rapero estadounidense Kanye West, por lo que su relación comenzó solo como una amistad.

Hace unos siete meses, Hamilton había declarado al medio belga RTBF que había estado evitando tener pareja para priorizar su carrera: “Tomé una decisión diferente: decidí aprovechar al máximo el tiempo que tengo aquí porque es más corto de lo que la gente piensa. No quiero arrepentirme ni pensar que podría haber dado más”.

No obstante, durante las últimas semanas trascendieron rumores de que aquello cambió en las últimas semanas. Un viaje por distintas ciudades de Europa bastó para que la llama entre ambos se encendiera. La pareja se hospedó en el exclusivo Estelle Manor, en los montes Cotswolds de Inglaterra, donde compartieron habitación y una cena privada. Su viaje continuó por Londres hasta París.

“Kim y Lewis tienen agendas muy exigentes, por lo que están intentando pasar todo el tiempo posible juntos”, reveló una fuente a US Sun. “Ahora mismo son inseparables y están adaptando sus citas a los compromisos laborales de Kim”.