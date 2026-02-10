“Lo que se está contando…”: la declaración de Marc Anthony por conflicto de la familia Beckham

El cantante estuvo presente en el “inapropiado” momento que protagonizó Victoria Beckham, según la declaración de su hijo Brooklyn.

El cantante Marc Anthony se refirió por primera vez al conflicto que tiene enfrentada a la familia Beckham, principalmente a Victoria y David con su hijo mayor, Brooklyn.

Esto, luego de que el primogénito del matrimonio los acusara de interferir en su relación con su esposa Nicola Peltz, motivo que lo tiene completamente alejado de sus padres.

En una extensa declaración, el influencer reveló un “inapropiado” momento que vivió junto a su madre en su matrimonio donde estuvo, precisamente, el cantante, quien lo llamó para lo que sería el primer baile con Peltz. Sin embargo, en su lugar apareció Victoria.

“Mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida“, dijo, acusándola de querer dejar en segundo plano a su pareja en lo que debía ser el día más importante de sus vidas.

Al verse involucrado en el conflicto de los Beckham, The Hollywood Reporter logró consultarle a Marc Anthony al respecto, oportunidad en la que desmintió las versiones que se han dado a conocer.

“Lo que se está contando está lejos de ser la verdad“, dijo escuetamente el puertorriqueño. Junto con eso, aseveró que “son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Tengo una relación muy estrecha con ellos“.

Sobre la polémica que viven actualmente, si bien lo lamentó, prefirió mantenerse al margen. “No tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí“, cerró.