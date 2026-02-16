De su diagnóstico de VIH a acusaciones contra Mega por discriminación: las declaraciones de Di Mondo en Primer Plano

El socialité dio a conocer su condición a raíz de la demanda que presentó en contra de Mega.

Primer Plano tuvo uno de esas ediciones que no pasan al olvido y todo gracias a las declaraciones de Di Mondo. Es que cuando todos pensábamos que nuevamente hablaría de las irregularidades que lo dejaron fuera de El Internado o de su ausencia de la Gala de Viña 2026, la entrevista dio un giro totalmente inesperado.

El socialité reveló que su ingreso al reality show de Mega ocurrió tras enterarse de su diagnóstico de VIH positivo, noticia que recibió en septiembre pasado. “Es algo de lo que nunca me voy a olvidar. Un viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas de la tarde me dicen que el doctor me debe dar una noticia de diagnóstico bastante grave”, señaló en la conversación que tuvo con Fran García-Huidobro y Julio César Rodríguez.

“El doctor me cuenta que tengo VIH. Salí VIH positivo y te juro que en ese momento me pegaron una cachetada. Me sentí un poco mareado”, detalló. El socialité reconoció que “fue difícil la noticia, esa noche la tuve que absorber”. De hecho, reveló que durante los días y semanas posteriores no fue capaz de mirarse al espejo por la culpa que sentía al haberse hecho daño a él mismo.

Di Mondo quiso dar a conocer su diagnóstico de VIH en Primer Plano luego de la demanda que presentó contra Mega. “De cierta manera estoy obligado (a contarles), porque como saben le hice una demanda a Mega y ellos nunca me respondieron… En cualquier momento la demanda se va a hacer pública“, explicó.

Según contó, el día que se enteró del diagnóstico, el productor de Mega, José Manuel Rodríguez, le informó que no podría ingresar a El Internado, debido a su condición. “Me trataron como la mier…“, dijo.

A raíz de esto, el médico le explicó que “los dos medicamentos que existían en Perú no eran buenos ni recomendables, porque los efectos secundarios eran cirrosis y sordera, y si había que pedir medicamentos de otro país, se podían demorar mucho tiempo”, lo que nunca fue real. Además, acusó al especialista que lo atendió de romper el pacto médico paciente al difundir su diagnóstico sin su consentimiento con diversas figuras del canal privado.