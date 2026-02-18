Dino Gordillo sufre las primeras consecuencias tras denuncia por presunto beso a menor de edad

El humorista es investigado por lo ocurrido en el Festival Naranja de Villa Alegre y mientras eso ocurre, su carrera se ve gravemente afectada.

Un presunto beso a una menor de edad durante el Festival Naranja de Villa Alegre terminó arruinando el regreso de Dino Gordillo a los escenarios.

Tras una frustrada negociación para volver a Viña, el humorista se reencontraba con el público en vivo. Pero todo terminó de la peor manera.

La Municipalidad de Villa Alegre concretó una denuncia en su contra por lo ocurrido, mientras los antecedentes ya fueron derivados a la Fiscalía Local para iniciar la investigación.

Aunque esto recién comienza, Dino Gordillo ya está viendo las primeras consecuencias y cómo está afectando a su carrera esta situación, puesto que en las últimas horas dos festivales han decidido bajarlo de sus respectivas parrillas.

En primera instancia fue Yerbas Buenas en tomar la decisión. “Consideramos que Dino Gordillo es un excelente humorista, teníamos planificado que estuviera con nosotros en el festival. Lamentablemente, se dio esta situación con una menor de edad en la comuna vecina y, obviamente, nos impide poder traerlo mientras no se realice una investigación y eso va a tardar“, señaló el alcalde Jonathan Norambuena al programa Hay Que Decirlo.

A ellos se sumó Pichilemu, donde el comediante participaría de la Semana Pichilemina. En un comunicado explicaron que “el humorista Dino Gordillo, quien estaba programado para presentarse el domingo 22 de febrero en el marco de la Semana Pichilemina 2026, finalmente no formará parte de la programación del evento“.

“Esta decisión fue adoptada por el alcalde de Pichilemu, considerando los hechos que han sido de público conocimiento y la conmoción generada a nivel nacional, mientras se reúnen mayores antecedentes sobre lo ocurrido. Como municipio, y atendiendo al carácter familiar y comunitario de la Semana Pichilemina, se ha optado por actuar con prudencia y responsabilidad, resguardando a la comunidad y el adecuado desarrollo de esta tradicional actividad”, cerraron.

Una de las grandes dudas que aún se mantienen es qué decisión tomará Chilevisión tras esta denuncia contra Dino Gordillo y el presunto beso a una menor de edad. La próxima semana se había anunciado que el artista participación del nuevo Festival de Comedia y aunque lo siguen promocionando, lo cierto es que en la estación están evaluando la situación.