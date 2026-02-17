Villa Alegre denunció a Dino Gordillo por supuesto beso a menor en festival

El humorista respondió a las acusaciones en una declaración pública y las descartó de forma tajante.

La Municipalidad de Villa Alegre informó la presentación de una denuncia formal en contra del humorista Dino Gordillo, acusado de besar a una menor de 14 años en medio de su presentación en el Festival Naranja de la comuna, el pasado sábado.

En una declaración pública, el municipio precisó que inició “un proceso de recopilación de antecedentes y acciones institucionales frente a una situación que podría constituir una grave vulneración de derechos hacia una menor de edad”.

En esta línea, indicaron que “de acuerdo a los antecedentes preliminares, el comediante Dino Gordillo habría protagonizado un acto inapropiado al besar a una menor en el escenario”.

En vista de estos hechos, las autoridades de Villa Alegre realizaron la denuncia correspondiente ante Carabineros, mientras que los antecedentes ya fueron derivados a la Fiscalía Local.

Junto con ello, apuntaron que están entregando apoyo sicológico a la menor involucrada, recalcaron que seguirán “colaborando con las instituciones competentes” y entregarán “toda la información requerida para el correcto desarrollo de la investigación”.

Por su parte, Dino Gordillo descartó de plano las acusaciones en su contra, aseverando que “ante todo, rechazo categóricamente que haya existido una conducta inapropiada hacia una menor de edad”.

“La interacción que se produjo sobre el escenario ocurrió en un contexto público y frente a miles de personas. De hecho, consistió en un saludo, sin connotación ni intención alguna“, agregó el artista.

El humorista dejó en claro que “me parece especialmente irresponsable que se instalen públicamente imputaciones de esta naturaleza sin contar con la totalidad de los antecedentes objetivos disponibles, más aún cuando existen registros audiovisuales y numerosos testigos que permiten contextualizar adecuadamente el momento”.

“Durante más de 30 años de trayectoria artística, me he presentado en innumerables escenarios a lo largo del país, sin haber enfrentado jamás una acusación de esta índole. Mi historia profesional, personal y familiar da cuenta de una malintencionada interpretación de los hechos, no acorde a mi conducta intachable como padre y artista”, cerró Dino Gordillo.