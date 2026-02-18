“Le da vuelta la cara y él le da un beso”: testigos revelan detalles de lo ocurrido con Dino Gordillo y menor de edad en festival de Villa Alegre

“Todo fue tan rápido que pocas personas alcanzamos a pifiar, porque nos pareció que era incorrecta la situación”, señaló un asistente al show.

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la grave acusación contra el comediante Dino Gordillo, quien habría besado a una menor de edad durante un espectáculo realizado el pasado 14 de febrero en la comuna de Villa Alegre, en la Región del Maule.

Según relatan asistentes al evento, el hecho ocurrió cuando la adolescente subió al escenario a entregar un galardón al artista. Una vecina que presenció la situación declaró en el programa Hay que decirlo! de Canal 13:

“Efectivamente, fui al festival, un festival familiar, muy entretenido, muy ameno, pero que se vio empañado por esta situación. Vi cuando la chica sube al escenario y el humorista le dice que le dé un beso en la mejilla, él le muestra la mejilla con su dedo y al momento de ella acercarse él le da vuelta la cara y le da un beso en la boca”, señaló.

La testigo agregó que la acción fue tan rápida que pocas personas reaccionaron: “Todo fue tan rápido que pocas personas alcanzamos a pifiar, porque nos pareció que era incorrecta la situación. La chica se alejó del escenario y él la llamó nuevamente para que se sacaran una foto y en la misma le dice ‘pero no se ponga pálida’ y la chica es morenita, entonces fueron varias cosas que no correspondieron”.

Otro asistente, identificado como Sergio, también entregó su relato al programa. Según él, el espectáculo estuvo marcado por comentarios que consideró inapropiados: “Para contextualizar la situación que ocurrió el día 14, Dino Gordillo cuenta unos chistes que para mi parecer no fueron chistes, porque para mí los chistes no buscan humillar a la gente ni generar experiencias negativas en los niños, y él habló de que la adopción de niños haitianos se hacían a través de Mercado Libre”, aseguró.

Sobre el momento del beso, Sergio coincidió con la vecina: “Pasó muy rápido, pero lo que recuerdo es que, después del premio, le dice (a la niña) que le dé un beso en la cara y le corre la cara y le da un beso en la boca”.

La situación ha generado críticas y debate sobre el comportamiento del humorista durante shows familiares, así como sobre los límites del humor y la interacción con menores en escenarios públicos. Hasta el momento, Dino Gordillo no ha entregado declaraciones sobre lo sucedido.