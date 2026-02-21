La salsa está de luto: fallece Willie Colón a los 75 años

Sus cercanos agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron privacidad durante el proceso de duelo.

La industria musical internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de Willie Colón, reconocido como una de las figuras más influyentes de la salsa.

La muerte ocurrió la mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 en Nueva York a la edad de 75 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial, en el que informaron que el artista “partió en paz, rodeado de su amada familia”, luego de enfrentar complicaciones respiratorias. Sus cercanos agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron privacidad durante el proceso de duelo.

Nacido como William Anthony Colón Román el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Colón desarrolló una prolífica trayectoria como trombonista, compositor, arreglista, productor y director musical.

Inició su carrera a los 16 años cuando en 1967 lanzó el álbum El Malo junto al cantante Héctor Lavoe, bajo el sello Fania Records. Esa producción marcó el comienzo de una de las duplas más influyentes en la historia de la salsa.

Durante la década de 1970, Colón y Lavoe popularizaron temas emblemáticos como “Calle Luna, Calle Sol”, “Che Che Colé” y “El día de mi suerte”, consolidando un sonido que definió el auge salsero en Nueva York y América Latina. Más adelante, Colón también desarrolló una exitosa colaboración con Rubén Blades, con quien grabó producciones icónicas que ampliaron la proyección internacional del género.

Entre sus interpretaciones más reconocidas figuran “Idilio”, “Gitana”, “Talento de televisión” y “El gran varón”, canciones que trascendieron generaciones y se mantienen vigentes en el repertorio salsero.

Su última presentación tuvo lugar el 9 de agosto de 2025 en San Juan, Puerto Rico, donde ofreció un concierto junto a la Orquesta Filarmónica local, marcando así su despedida de los escenarios.