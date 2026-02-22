Los Vásquez en el centro de la polémica en Coyhaique: millonario pago desata acción para destituir al alcalde

El Tribunal Electoral Regional de Aysén admitió un requerimiento para destituir al alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, por presuntas irregularidades administrativas y pagos sin licitación en la gestión de servicios municipales, incluyendo polémicas vinculadas a la Expo Patagonia.

El Tribunal Electoral Regional de Aysén acogió a tramitación la ampliación del requerimiento que busca destituir al alcalde de Coyhaique, Carlos Patricio Gatica Villegas (DC), por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa, en medio de la controversia por el millonario pago vinculado al dúo Los Vásquez durante la Expo Patagonia 2023.

La acción fue presentada por los concejales Sebastián Vera (RN) y Ana María Navarrete (PS), quienes sostienen que la administración municipal incurrió en reiteradas irregularidades en la contratación de servicios y manejo de recursos públicos entre 2022 y 2025.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, la Contraloría Regional de Aysén detectó que el municipio habría eludido procesos de licitación pública en contratos vinculados a servicios esenciales como recolección de residuos sólidos urbanos y rurales, operación de plantas de tratamiento, administración de cementerios y disposición final en relleno sanitario.

En ese contexto, el monto total observado alcanzaría los $6 mil millones. Para justificar pagos ya ejecutados, se habrían dictado 471 decretos de “regulariza” o “reconoce”, mecanismo que, según el requerimiento, permitió dar curso administrativo a prestaciones sin concurso previo.

Los Vásquez en el centro de la polémica en Coyhaique

Uno de los puntos que generó mayor repercusión involucra al dúo Los Vásquez, tras su participación en la Expo Patagonia 2023. Aunque el contrato original de producción del evento incluía su show, posteriormente se tramitó una segunda factura por $31 millones, asociada a un supuesto “taller y concierto íntimo”.

El desglose incorporaba ítems como transmisión vía streaming, pasajes, alojamiento, viáticos y arriendo de equipos, varios de los cuales ya estaban contemplados en el contrato principal. La Contraloría observó que no se abrió una nueva licitación ni se registró una contratación adicional en el sistema de compras públicas, estimando un eventual perjuicio patrimonial cercano a los $21 millones.

En medio de la controversia, la agrupación Los Vásquez aclaró públicamente que no cobró por la actividad adicional. “Hicimos un conversatorio para alumnos y no cobramos ni un peso”, señalaron en redes sociales, desmarcándose del pago consignado por el municipio.

Debido a ello, el abogado de los concejales, Braulio Sanhueza, afirmó que los hechos “podrían revestir carácter de delito” y anunció la presentación de una querella ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique para que se investigue un eventual fraude al fisco.

La ampliación del requerimiento suma además otras acusaciones, entre ellas presunto acoso laboral contra una ex administradora municipal, deudas previsionales y de salud que superarían los $118 millones, omisión de auditorías aprobadas por el Concejo y el término anticipado por “mutuo acuerdo” de la concesión de parquímetros, pese a que, según el informe, correspondía aplicar sanciones y cobrar garantías. También se cuestiona que el alcalde habría ignorado advertencias internas sobre la improcedencia de ciertas contrataciones directas.

Frente a los cuestionamientos, el alcalde Gatica ha defendido su gestión y asegura que las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de mantener operativos servicios básicos en un escenario financiero y administrativo complejo. “Lo que hicimos fue dar continuidad a servicios esenciales; no podíamos dejar de recoger la basura ni cerrar la planta de tratamiento”, sostuvo a La Tercera, añadiendo que los procesos fueron informados al Concejo y que no existe acusación por malversación de fondos. El Tribunal Electoral Regional deberá ahora analizar los antecedentes y resolver si corresponde o no la remoción del jefe comunal, una vez cumplidas las etapas procesales.