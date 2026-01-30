Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

¿Buscas empleo? Contraloría abre nuevas ofertas de trabajo para el 2026: conoce los cargos y cómo postular

Las vacantes disponibles están dirigidas a distintos perfiles profesionales y técnicos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La Contraloría General de la República anunció la apertura de nuevas ofertas de trabajo para este 2026, como parte de sus procesos de fortalecimiento institucional y relevo de personal.

Las vacantes están dirigidas a distintos perfiles profesionales y técnicos, y buscan cubrir cargos clave relacionados con control fiscal, auditoría, análisis financiero, áreas jurídicas y apoyo administrativo, tanto en el nivel central como en sedes regionales.

Según informó la institución, las convocatorias se realizan a través de los canales oficiales de la entidad y cuentan con procesos de selección basados en mérito, experiencia y formación académica. Los interesados deben revisar con atención los requisitos de cada cargo, los plazos de postulación y las etapas del proceso, ya que algunas vacantes ofrecen salarios competitivos y estabilidad laboral dentro del sector público.

¿Buscas empleo? Contraloría abre nuevas vacantes para el 2026: conoce los sueldos, cargos y cómo postular

Los empleos ofrecidos para esta temporada son:

  • Ingeniera Comercial
  • Ingeniera Industrial
  • Ingeniera en Obras
  • Construcción Civil
  • Arquitectura
  • Ingeniera en Transporte
  • Ingeniería Eléctrica
  • Técnico jurídico
  • Abogado/a
  • Contador Auditor/a
  • Administrador/a Público/a
  • Ingenierías Informática
  • Ciencia de datos
  • Especialidades del área T1
  • Ingenierías Civiles
  • Enseñanza media.

Para postular a las vacantes de Contraloría, debe ingresar a ESTE LINK en la sección Trabaje con Nosotros completar tus datos online y registrar o actualizar tu Currículo..

Notas relacionadas