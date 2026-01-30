¿Buscas empleo? Contraloría abre nuevas ofertas de trabajo para el 2026: conoce los cargos y cómo postular

La Contraloría General de la República anunció la apertura de nuevas ofertas de trabajo para este 2026, como parte de sus procesos de fortalecimiento institucional y relevo de personal.

Las vacantes están dirigidas a distintos perfiles profesionales y técnicos, y buscan cubrir cargos clave relacionados con control fiscal, auditoría, análisis financiero, áreas jurídicas y apoyo administrativo, tanto en el nivel central como en sedes regionales.

Según informó la institución, las convocatorias se realizan a través de los canales oficiales de la entidad y cuentan con procesos de selección basados en mérito, experiencia y formación académica. Los interesados deben revisar con atención los requisitos de cada cargo, los plazos de postulación y las etapas del proceso, ya que algunas vacantes ofrecen salarios competitivos y estabilidad laboral dentro del sector público.

¿Buscas empleo? Contraloría abre nuevas vacantes para el 2026: conoce los sueldos, cargos y cómo postular

Los empleos ofrecidos para esta temporada son:

Ingeniera Comercial

Ingeniera Industrial

Ingeniera en Obras

Construcción Civil

Arquitectura

Ingeniera en Transporte

Ingeniería Eléctrica

Técnico jurídico

Abogado/a

Contador Auditor/a

Administrador/a Público/a

Ingenierías Informática

Ciencia de datos

Especialidades del área T1

Ingenierías Civiles

Enseñanza media.

Para postular a las vacantes de Contraloría, debe ingresar a ESTE LINK en la sección Trabaje con Nosotros completar tus datos online y registrar o actualizar tu Currículo..