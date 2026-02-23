Qué se sabe del estado de ex integrante de Tiro de Gracia tras preocupantes dichos en redes sociales

“Les mando un gran saludo y quiero despedirme de ustedes nomás (…) Ya me aburrí”, posteó el rapero en parte de su mensaje.

Gran preocupación causó el mensaje que compartió este lunes a través de las redes sociales el rapero y ex integrante del grupo Tiro de Gracia, Amador Sánchez, más conocido por su nombre artístico Lenwa Dura.

El artista de 49 años empleó su cuenta de Instagram para manifestar su desencanto con lo que está viviendo, lo que resumió con la frase: “Estoy choreado ya al máximo por todo el maltrato“.

“Les mando un gran saludo y quiero despedirme de ustedes nomás (…) Ya me aburrí“, posteó el rapero en parte de su mensaje.

“No tengo nada, no tengo a nadie, así que voy a dormir, necesito dormir“, escribió después de inyectarse lo que sería insulita, un medicamento para tratar la diabetes.

Qué se sabe del estado de ex integrante de Tiro de Gracia

Antes de aplicarse la inyección y de forma paralela, el ex Tiro de Gracia publicó una historia también en su cuenta de Instagram la que indicó que “me despido con un gracias… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ser, a los que se enriquecieron a costillas mías“.

Luego apuntó a “las personas que piensan que soy un magnate de la música en un país donde nos sacan el jugo hasta después de muertos”.

“Me despido y sé que les va a dar felicidad a todos… olvídenme, como en vida ya lo hicieron. Adiós“, concluyó el segundo mensaje de Amador Sánchez.

El material que compartió el ex Tiro de Gracia generó enorme conmoción y llevó a que Carabineros se presentara en el lugar en que se encontraba para trasladarlo a continuación hasta el Hospital Padre Hurtado.

De acuerdo con lo reportado desde el centro asistencial, el estado de Lenwa Dura es grave, pero permanece fuera de riesgo vital.