Apelando a la nostalgia y al humor musical: Rodrigo Villegas domó al Monstruo en Viña 2026

Con una fórmula probada, el ex Morandé con Compañía logró sin grandes problemas conquistar a la Quinta Vergara.

Rodrigo Villegas salió triunfador en su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar 2026 y conquistó al Monstruo con una rutina centrada en la nostalgia y el humor musical, que lo hicieron merecedor de la gaviota de plata y de oro por parte del público.

El ex Morandé con Compañía hizo gala en la Quinta Vergara de una fórmula probada para sacar risas entre los espectadores: recurrir a la infancia en los años ’80 y especialmente a la música.

Junto con ello, Rodrigo Villegas se río de su aspecto físico y continuó luego con una crítica a la música actual, especialmente al trap, apuntando a artistas como Jordan 23.

Pero el comediante además se dio maña de revivir a dos de sus personajes más clásicos, Mathiu Focker, y a los Blondon Boys, presentación que contó con el acompañamiento de Claudio Moreno, su otrora compañero en el dúo.

Así, Villegas cerró un show probado y que le permitió sortear con éxito la apertura de la jornada con Pet Shop Boys, llevándose consigo los dos galardones y el cariño del público.