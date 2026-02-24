Neme responde a rumores sobre animar el Festival de Viña: “No me lo han ofrecido”

El animador de Mucho Gusto cerró la puerta a subirse a la Quinta Vergara junto a Karen Doggenweiler.

José Antonio Neme salió al paso de los diversos rumores que lo señalan como el próximo animador del Festival de Viña del Mar, luego que se conociera que la edición podría ser la última con Rafael Araneda en la Quinta Vergara.

Ante esta situación, surgió el nombre del conductor del matinal Mucho Gusto como compañero de Karen Doggenweiler en el Festival de Viña.

Frente a esto, José Antonio Neme conversó con Tu Día de Canal 13, indicando que “me parece un halago, lo agradezco, pero no está dentro de mis planes”.

“Nosotros somos un país que todo lo adelanta, elegimos un presidente y empezamos a hablar de las próximas elecciones, llegamos a las vacaciones y empezamos a comprar uniformes, llega el 18 de septiembre y nos preocupamos por los regalos de Pascua, estamos con los regalos de Pascua y estamos pagando las patentes”, profundizó el periodista.

En esta línea, Neme planteó que “si me lo ofrecen, que no me lo han ofrecido, diría que no está dentro de lo que yo quiero hacer en mi carrera. Creo que es un escenario donde está gente que tiene experiencia como el Rafa (Araneda), que cumple diez años”.

“Me parece que hay que ser cuidadoso en los pasos que uno da”, agregó, dejando en claro que “hoy estamos haciendo los programas satélites muy contentos”.