Mon Laferte corona histórica y emotiva presentación en Viña con la Gaviota de Platino

En su casa. Así se sintió desde el primer momento que Mon Laferte apareció en la Quinta Vergara, ante un público que cayó rendido a sus pies y coreó cada una de sus canciones, en una presentación que ya es calificada de “histórica” en el Festival de Viña 2026.
La artista oriunda de Gómez Carreño retornaba a sus tierras tras su paso en 2017 y comenzó su show con temas de su última producción, Femme Fatale, ante un Monstruo que ya pedía a gritos la Gaviota de Platino, el galardón más preciado del certamen.
La presentación de Mon Laferte fue sólida de principio a fin y se dio la maña de subir a la Quinta a Akriila y Javiera Electra para interpretar Pa donde se fue.
En tanto, con Mi buen amor se produjo un particular hecho en platea: una pareja se pide mutuamente matrimonio ante una cantante que reaccionó con alegría y felicitó a los novios.
Con la aparición de los animadores se concretó uno de los momentos más emotivos de la noche: el Monstruo pidiendo la Gaviota de Platino para Mon Laferte, lo que fue precedido con la entrega de la de Plata y de Oro.
Ante esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti para premiar como se merecía a una de las más grandes artistas nacionales del último tiempo: a Monserrat Bustamente, más conocida a nivel mundial como Mon Laferte.