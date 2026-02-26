El detalle que le permitirá a Mon Laferte recibir la Gaviota de Platino en Viña 2026

La cantante será la sexta figura que recibirá este especial galardón, lo que ocurrirá durante su show en la quinta noche del certamen.

La Gaviota de Platino es un galardón que solo algunos artistas han recibido y a la que se sumará este jueves Mon Laferte. Durante su tercera participación en el certamen, la intérprete de la popular Tu Falta de Querer recibirá el premio que ya lo exigió el público durante el show que brindó en 2020.

En ese entonces, la organización tuvo que salir a explicar que no pudieron entregárselo porque para ello, tiene que cumplir con ciertos requisitos. A seis años de esa instancia, la Municipalidad de la Ciudad Jardín logró visar esta posibilidad.

Según se indicó, la Gaviota de Platino se le entregará a un artista bajo ciertas condiciones. En el decreto que firmó la alcaldesa Macarena Ripamonti precisaron que este galardón tiene un carácter de “excepcionalísimo“. Junto con eso deben tener un mínimo de 30 años de carrera y tener un vínculo profundo con el escenario del Festival de Viña del Mar.

Con respecto a este último, la cantante lo cumple con creces. Además de las exitosas presentaciones que realizó en 2017 y en 2020, se suma a que es oriunda de la Ciudad Jardín. La duda recaía en la cantidad de años de trayectoria, algo que la Municipalidad logró aclarar.

La Tercera informó que para poder entregarle a Mon Laferte la Gaviota de Platino se considerará el inicio de su carrera cuando ingresó al conservatorio Zidor Handler de Viña del Mar cuando tenía 10 años. Tomando en cuenta que actualmente tiene 42, tiene luz verde para el especial premio ya se considerarán sus primeros años formativos y no cuando lanzó su primer disco en 2003.

La intérprete ya estaría informada respecto de lo que ocurrirá este jueves en la quinta noche de Viña 2026. Con ello se sumará a los cinco nombres que han recibido esta especial Gaviota: Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).