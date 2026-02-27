La velada de clausura estará enfocada principalmente en la música urbana y reunirá a artistas de Argentina y Chile sobre el escenario.

Tras varias jornadas en la Quinta Vergara, el Festival de Viña del Mar 2026 se alista para su sexta y última noche este viernes 27 de febrero.

Última noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este viernes 27 de febrero

La programación contempla las actuaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

El argentino Paulo Londra será uno de los números centrales de la noche. En tanto, Pastor Rocha estará a cargo del bloque de humor en esta jornada final. También se sumará Pablo Chill-E al escenario viñamarino, mientras que Milo J completará el cartel artístico de la sexta fecha.

¿Dónde ver el Festival de Viña 2026?

El evento se puede seguir por televisión abierta a través de Mega y Mega 2, este último con transmisión en lengua de señas. Asimismo, está disponible vía streaming en MegaGo y en las plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Para el público de otros países de Latinoamérica, la transmisión en vivo está disponible mediante Disney+.

Con esta propuesta artística, el Festival de Viña del Mar 2026 pondrá fin a una nueva edición este viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara.