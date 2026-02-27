La gran sorpresa de Viña 2026: Piare con P da el golpe en la Quinta y se lleva todos los premios

Tras el huracán Mon Laferte que revolucionó la Quinta Vergara, la comediante Piare con P tenía la difícil misión de enfrentar a un Monstruo que no tenía mucho conocimiento de ella, pero sorteó con éxito su estreno en el Festival de Viña del Mar 2026.
Para ello basó su rutina apelando a su origen “popular”, es oriunda de Puente Alto, y convenció al respetable con algo que se ha visto poco en esta edición del Festival: contar chistes.
Así, pasó por temáticas como ser hija de carabinero, Cathy Barriga, la maternidad y su profesión (es actriz), entre otras, en 45 minutos arriba de la Quinta Vergara.
Tras esto, Piare con P fue premiada con las Gaviotas de Plata y de Oro, para luego realizar un bis con la fórmula más usada por los comediantes en Viña: cantar.
Sin embargo, esto no logró opacar su presentación, siendo despedida bajo una ovación y con una producción que evitó repetir con ella los errores cometidos en la jornada anterior con Asskha Sumatra.