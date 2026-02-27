La gran sorpresa de Viña 2026: Piare con P da el golpe en la Quinta y se lleva todos los premios

Apelando a un humor “popular”, la comediante nacional se convirtió en la revelación del Festival de Viña 2026.

AGENCIA UNO

Tras el huracán Mon Laferte que revolucionó la Quinta Vergara, la comediante Piare con P tenía la difícil misión de enfrentar a un Monstruo que no tenía mucho conocimiento de ella, pero sorteó con éxito su estreno en el Festival de Viña del Mar 2026.

Para ello basó su rutina apelando a su origen “popular”, es oriunda de Puente Alto, y convenció al respetable con algo que se ha visto poco en esta edición del Festival: contar chistes.

Así, pasó por temáticas como ser hija de carabinero, Cathy Barriga, la maternidad y su profesión (es actriz), entre otras, en 45 minutos arriba de la Quinta Vergara.

Tras esto, Piare con P fue premiada con las Gaviotas de Plata y de Oro, para luego realizar un bis con la fórmula más usada por los comediantes en Viña: cantar.

Sin embargo, esto no logró opacar su presentación, siendo despedida bajo una ovación y con una producción que evitó repetir con ella los errores cometidos en la jornada anterior con Asskha Sumatra.