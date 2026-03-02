Festival de Viña 2026: Pastor Rocha y Mon Laferte rompen récords y son los shows más vistos

Además, el react llegó en tres de las seis noches a ser lo más visto en vivo a nivel mundial en YouTube.

Megamedia saca cuentas alegres en su segundo año a cargo del Festival de Viña del Mar, ya que la edición 2026 se convirtió en una de las más vistas con el nuevo sistema de medición de audiencia, gracias a Pastor Rocha y Mon Laferte.

El Festival promedió 1.646.893 personas por minuto combinando las señales de Mega y Mega2 con su señal inclusiva de lengua de señas, mientras que en la misma franja horaria TVN marcó 167.822 personas promedio por minuto, CHV 329.982 personas por minuto, y Canal 13 llegó a 218.066 personas por minuto.

Además, el alcance total de personas en todo el festival fue de 9.684.341 personas.

Los shows más vistos del Festival de Viña 2026

Pastor Rocha: 2.613.400 personas promedio por minuto

Mon Laferte: 2.366.366 ppm (Marcó el peak del Festival con 2.783.691 personas durante la entrega de la Gaviota de Platino)

Piare con Pé: 2.315.533 ppm

Asskha Sumatra: 2.235.305 ppm

Jesse y Joy: 2.220.030 ppm

Juanes: 2.191.608 ppm

Stefan Kramer: 2.135.079 ppm

Rodrigo Villegas: 2.101.415 ppm

Esteban Düch: 2.043.830 ppm

Gloria Estefan: 1.919.385 ppm

Pet Shop Boys: 1.914.675 ppm

Las plataformas digitales de Mega también alcanzaron altas cifras: más de 50 millones de visualizaciones diarias del contenido festivalero. Además, el react llegó en tres de las seis noches a ser lo más visto en vivo a nivel mundial en YouTube, llegando a superar los 155 mil espectadores en simultáneo.