Gaviotas, defensa a Asskha Sumatra e hizo callar a Rafa Araneda: la noche perfecta de Pastor Rocha en Viña 2026

El personaje de Santiago Andara entregó una de las mejores rutinas en materia de humor en la Quinta Vergara.

Una de las presentaciones más sólidas en materia de humor se vivió en la última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 de la mano de Pastor Rocha, el personaje que lanzó a la fama a Santiago Andara.

El comediante inició su rutina apelando a la política, nombrando a Sebastián Piñera, José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, para luego pasar a su fuerte: las redes sociales.

Para ello apeló a términos y tópicos manejados por el público juvenil, como Tik Tok, Tinder e Instagram. para seguir con su personaje de pastor, logrando conseguir las Gaviotas de Plata y Oro.

En medio de su discurso para agradecer los premios del Monstruo, donde apuntó a la hermandad de la comunidad, Rafael Araneda quiso interrumpirlo, por lo que Pastor Rocha lo hizo callar, lo que fue celebrado por la Quinta Vergara y las redes, donde su labor como animador fue duramente cuestionada en esta edición del Festival.

Andara tampoco dejó pasar lo vivido por Asskha Sumatra, quien vio su rutina finalizar de manera abrupta y se convirtió en la gran polémica de Viña 2026.

El bis del Pastor Rocha fue diamentralmente opuesto a lo realizado por sus colegas en el Festival, ya que continuó con el humor, pero esta vez acompañado de un bandejero, lo que dio lugar a los mejores momentos de su show, cerrando con broche de oro su primer paso por la Quinta Vergara.