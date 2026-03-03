VIDEO – La hilarante broma de Pamela Díaz sobre Gissella Gallardo en alusión al remate de los bienes de Pinilla

La periodista se ausentó de ¡Hay Que Decirlo!, lo que motivó la broma de la animadora que desató risas en el panel.

Pamela Díaz causó risas en ¡Hay Que Decirlo! luego de que lanzara una hilarante broma sobre Gissella Gallardo, quien se ausentó del programa este lunes, y que iba en directa alusión al remate de los bienes de su esposo, Mauricio Pinilla.

Ocurrió cuando iban a abordar la pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en una fiesta el fin de semana, en la cual también estuvo la animadora pero se retiró temprano. Ahí recordó que su compañera en el programa de Canal 13 estuvo en dicho evento junto a ella, momento en que Chiqui Aguayo le consultó si estaba de vacaciones.

Fue ahí que La Fiera aclaró que Gallardo no estaba de vacaciones. “No, Gisse no está de vacaciones, está en un remate que la están rematando a ella en este momento también, es parte de… no“, dijo, provocando risas en el panel.

La broma de Pamela Díaz sobre Gissella Gallardo era relacionada a la quiebra de Mauricio Pinilla, por deudas por sobre $1.600 millones, por lo que varios de sus bienes fueron sometidos a un remate hace unos días, donde logró reunir un total de 92 millones de pesos, lo que representa poco más de un 5,5% del total del monto adeudado.