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“Tuvo una forma de amarme que no sabía que existía” : Orsini aclara vínculo con Boric y su relación con Valdivia

Además, cuestionó la cobertura mediática de su vida personal: “Hablar sobre mí genera rating”.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ex diputada Maite Orsini se refirió públicamente a los rumores que han circulado sobre su vida personal y abordó tanto su relación pasada con Jorge Valdivia como las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el ex presidente Gabriel Boric.

En conversación con el programa PH e Chilevisión, la parlamentaria negó tajantemente haber tenido un romance con Boric. “Quiero dejar claro que nunca hubo un romance con Gabriel Boric”, afirmó, descartando así los comentarios que habían surgido en redes sociales y programas de espectáculos.

Durante la entrevista también recordó su relación con Valdivia, con quien mantuvo un vínculo que fue ampliamente comentado en la prensa. Al referirse a ese periodo de su vida, Orsini se mostró visiblemente emocionada y expresó: “Jorge tuvo conmigo una forma de amarme que yo no sabía que existía”.

La diputada también reflexionó sobre cómo ese vínculo marcó su vida personal, señalando que fue una relación significativa para ella y que le dejó diversas enseñanzas.

Para una mujer que viene con ciertas heridas de abandono, de infancia, que una persona te sostenga, te cuide, se queda a pesar de que todo es difícil, es imposible no abrir el corazón… Y así un año después que nos conocimos y fue un proceso que se fue dando… Él conmigo fue una linda persona“, confesó.

En paralelo, Orsini cuestionó la forma en que algunos medios han abordado su vida privada y las polémicas en las que se ha visto involucrada. En ese contexto, sostuvo que la exposición mediática muchas veces responde al interés que genera su figura pública.

“Hablar sobre mí genera rating”, afirmó, agregando que en ocasiones siente que la cobertura sobre su vida personal ha sido desproporcionada.

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