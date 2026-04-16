Fin a los rumores: Julio César Rodríguez tiene nueva casa televisiva

El animador dejó Chilevisión tras 13 años y este jueves se confirmó que llega a Mega para desempeñarse como conductor y director creativo.

Tras su salida de Chilevisión, Julio César Rodríguez ya tiene nueva casa televisiva: Mega. El canal puso fin a los rumores y este jueves confirmó que el rostro se une al proyecto de la estación.

A través de un comunicado, Megamedia dio a conocer el arribo del animador, quien se cambia de canal tras permanecer 13 años en CHV, donde participó en diferentes proyectos y también se desempeñó como director de Programación.

“Les informamos que el periodista y presentador de televisión Julio César Rodríguez, a partir de este mes de abril, se ha incorporado a Megamedia como animador de programas y Director Creativo para diferentes Proyectos Multiplataforma“, dice el documento dirigido hacia los trabajadores de la señal televisiva.

En este marco, destacaron los 25 años de trayectoria profesional del periodista, quien se ha posicionado como “como una de las figuras más destacadas y valoradas de la televisión chilena”.

“A Julio César Rodríguez le damos una cordial bienvenida, cargada de la energía de un equipo humano y técnico de excelencia al cual se incorpora y con la desafiante tarea de seguir impulsando y consolidando el proyecto multimedial de Megamedia”, expresaron.

De esta forma, se concreta el regreso de JC Rodríguez a Mega, donde formó parte del matinal Mucho Gusto y fue editor de contenidos de Mira Quién Habla.