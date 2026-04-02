Despidos, cambios de programación y más: la nueva etapa que inició Chilevisión tras salida de Julio César Rodríguez

En las últimas horas, los dueños del canal comenzaron a aplicar medidas que dejan atrás lo realizado por el animador, y que incluyó el fin de un emblemático programa.

CHILEVISIÓN.

Fue el pasado martes 31 de marzo cuando Julio César Rodríguez dejó atrás 13 años en Chilevisión, donde no solo estuvo a la cabeza de proyectos como Contigo en la Mañana y el late Pero Con Respeto. En julio de 2025, a su rol de animador sumó también el de director de Programación.

Gracias a ello, el comunicador quiso impulsar una apuesta que volviera a reunir a la familia y trajo de regreso proyectos como Fiebre de Baile, Teatro en Chilevisión y El Club de la Comedia. Pero ante la llegada de los nuevos dueños -los argentinos Vytal Group– su visión quedó en entredicho.

Ante las posturas contrapuestas, Rodríguez decidió dar un paso al costado. Por estos días donde dejó de levantarse temprano para conducir el matinal, Chilevisión continuó remando tras su salida, lo que dio paso para que comenzaran a aplicarse los cambios del equipo liderado por Tomás Yankelevich.

Según reportó Cecilia Gutiérrez, la noche de este miércoles “la gran parte del equipo de Podemos Hablar fue despedido, incluido su productor ejecutivo, Guillermo Muñoz. El programa se acaba. Había empezado hace poco una nueva temporada”.

Esta decisión se enmarca en lo que buscaría Vytal Group, generar programas más baratos pero que puedan captar mayores auspiciadores, sin importar el rating que marquen.

Con el fin de Podemos Hablar, los ejecutivos tendrían el plan de regresar Primer Plano al prime de los viernes, enfrentándose con el arrollador éxito de Detrás del Muro en Mega, informó Fotech. Con esto, Fiebre de Baile sumaría un cuarto día de emisión el día domingo.

“Esto podría ser como el primer movimiento de varios más que pueden ir realizándose más adelante“, señaló Gutiérrez.