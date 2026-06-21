Mariana Derderian detalla pedido a Kast por seguridad en casas:”Es una necesidad de empatizar”

Mariana Derderian dejó en claro que su intención no es politizar esta problemática, apuntando que no ha obtenido respuesta del Congreso.

AGENCIA UNO

La actriz Mariana Derderian profundizó en las peticiones que realizó al presidente José Antonio Kast tras la muerte de su hijo, donde cuestionaba los pocos días de licencia para enfrentar una pérdida de esta naturaleza.

“Cuando muere un hijo ¿sabes cuántos días tienes? 10. Además… mira lo maldito del sistema, que cuando ocurre la muerte en estos pequeños días, cacha la cantidad de trámites que tienes que hacer. Yo los hice todos. Todos los hice yo”, indicó la artista.

A esto se sumó su propuesta para que la legislación obligue a las viviendas a contar con detectores de humo: “Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí”.

Mariana Derderian aprovechó su presencia en Only Friends de Mega para dejar en claro que su intención no es politizar esta problemática, apuntando que no ha obtenido respuesta del Congreso.

“Me dio mucha pena algunos comentarios que eran como lo estás politizando. Y la gente (decía) por qué no lo dijiste antes cuando estaba el otro gobierno. No sabía, perdona, no sabía, no se me ocurrió hacerlo antes, se me acaba de ocurrir. Hace nada cumplí dos años (de la muerte de su hijo), tampoco digamos que es mi prioridad”, explicó la actriz.

Derderian recalcó que “me parece que sería súper bueno como país sentar este precedente a nivel mundial. Me puse a investigar cómo funciona en otros países y es muy precario. Solo en el Reino Unido también tiene 10 días, la única diferencia es que no son de corrido”.