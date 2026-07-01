Autor de “Y.M.C.A” e “In The Navy”: quién era Victor Willis, el histórico policía y vocalista de Village People que falleció

El cantante tenía 74 años y perdió la vida debido a una enfermedad “breve pero agresiva”.

Durante las primeras horas de este miércoles se confirmó la muerte de Victor Willis, histórico vocalista y fundador de Village People.

Según se detalló, el artista perdió la vida debido a una “breve pero agresiva enfermedad” a los 74 años. Por lo mismo, su familia pidió respeto ante este delicado momento que atraviesan.

En sus redes sociales, en tanto, su pareja comunicó que “con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva“.

Willis será recordado como uno de los fundadores de la icónica Village People, el cual integró con su reconocido traje de policía. Pero también participó como coautor de los más grandes éxitos que interpretaron, tales como Y.M.C.A., In The Navy, Macho Man y Go West.

Pese al paso de los años, dichos temas lograron quedar en el inconsciente colectivo. De hecho, Y.M.C.A. fue utilizado por el propio presidente Donald Trump en múltiples videos de campaña y actos públicos. “Era un tipo genial y alegre al que le encantaba que usara la canción de su grupo, Y.M.C.A., en mis mitines”, dijo el mandatario tras conocer la noticia.

Willis, hasta hace un tiempo, fue el único integrante original de Village People que continuaba actuando, en medio de las múltiples formaciones que tuvieron. Durante años estuvo alejado debido a los procesos legales que enfrentó para obtener regalías por su contribución a sus éxitos.

Victor Willis nació el 1 de julio de 1951 en Texas y creció en el barrio de Haight-Ashbury en la ciudad de San Francisco. Su padre era un pastor bautista, y los primeros contactos que tuvo con la música fueron cantar canciones gospel en la iglesia en la que participaba.

En su adolescencia, fue parte de una banda llamada The Ballads y fue telonero de The Temptations en el Fillmore Auditorium de San Francisco. “Tenía 15 años y fue emocionante“, declaró Willis al San Diego Union-Tribune en 2015, según dio a conocer The New York Times.