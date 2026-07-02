El mensaje también emplaza al Gobierno a intervenir, afirmando que “¡no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro sueño!”

La posibilidad de que BTS no pueda realizar conciertos en Chile desató una inesperada controversia que rápidamente trascendió al ámbito deportivo y se trasladó a las redes sociales. La decisión de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos del grupo surcoreano provocó una intensa reacción entre miles de seguidores, quienes dirigieron sus críticas hacia la exatleta y actual ministra del Deporte, Natalia Duco.

Durante las últimas horas, cientos de fanáticos de BTS, conocidos mundialmente como ARMY, comenzaron una masiva campaña digital comentando las publicaciones de la secretaria de Estado en Instagram y otras plataformas.

ARMY en guerra digital: Natalia Duco recibe ola de críticas tras rechazo a conciertos de BTS en el Nacional

“Por la pésima gestión del Ministerio del Deporte y la ministra, sumado a la total incompetencia de la productora DG Medios, el concierto de BTS está en la cuerda floja: corremos el riesgo inminente de que se cancele o que nos cambien a un estadio que no cumple con las condiciones. ¡Basta de pasarse la pelota y de jugar con la ilusión (y el bolsillo) de miles de personas!”, señala el mensaje difundido por ARMY.

El texto continúa con un llamado directo a las autoridades: “¡No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen nuestro sueño! El gobierno y las autoridades tienen que responder. ¡La cultura y la música también importan!”

Finalmente, el mensaje invita a los seguidores de la banda a mantener la presión en redes sociales:

“¡Que el gobierno escuche que con el fandom más grande no se juega! ¡Pásalo a todos tus grupos y cuentas de Twitter/TikTok! Si no nos movemos hoy, nos quedamos sin concierto”.

La movilización digital convirtió el tema en tendencia nacional. En redes sociales circularon miles de publicaciones, memes, hashtags y llamados a manifestarse para solicitar una solución que permita concretar un eventual concierto del grupo en Chile.