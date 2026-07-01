Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Exintegrante de “Rojo” fue formalizado tras denuncia por presunto delito sexual

La situación también impactó su vida personal ya que su esposa decidió iniciar los trámites de divorcio.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El cantante Miguel Garcés, recordado por su participación en el programa de talentos “Rojo, fama contra fama”, enfrenta un complejo escenario judicial luego de ser formalizado por un presunto delito de agresión sexual.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde el artista quedó sujeto a medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien señaló que la denuncia corresponde a un caso que actualmente está siendo indagado por el Ministerio Público.

Aunque no se han revelado mayores antecedentes sobre los hechos investigados, el tribunal decretó medidas cautelares para el imputado durante el desarrollo de la causa. Según trascendió, una de ellas sería la prohibición de acercarse a la denunciante.

Exintegrante de “Rojo” fue formalizado tras denuncia por presunto delito sexual

El caso también habría tenido consecuencias en el ámbito personal del exintegrante de “Rojo”. De acuerdo con la misma información, su esposa decidió iniciar un proceso de divorcio culposo tras conocerse la formalización, situación que se suma al complejo momento que enfrenta el cantante.

Miguel Garcés alcanzó notoriedad a comienzos de los años 2000 tras obtener el segundo lugar en la segunda generación de “Rojo, fama contra fama”. Posteriormente continuó su carrera musical y participó en distintos proyectos televisivos, manteniéndose ligado al espectáculo nacional.

Por ahora, la investigación permanece en curso y será la justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades en el caso. Mientras tanto, el cantante deberá cumplir las medidas cautelares impuestas por el tribunal hasta que avance el proceso penal.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que las personas identificadas como detenidas o imputadas no se deben considerar culpables ni ser tratadas como tal mientras no sean condenadas por una sentencia firme.(Artículo 4 del Código Procesal Penal).
Violencia de género: si eres víctima o testigo de violencia económica, psicológica, obstétrica, física o sexual puedes recibir orientación gratuita y confidencial en el número 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). También puedes comunicarte al +569 9700 7000 o el Fono Denuncia Segura: 600 400 0101. Si necesitas apoyo psicológico, social o legal, estos son los Centros de la Mujer de todo el país.

Notas relacionadas

¿Reactivación económica o compensación tributaria?
Opinión

¿Reactivación económica o compensación tributaria?

l éxito de esta ley no debiera medirse por su capacidad para mantener intacta la caja fiscal, sino por su aptitud para reactivar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Porque, en definitiva, es una economía dinámica la que termina generando mayores oportunidades para las personas y, también, una recaudación fiscal más sólida y sostenible.

Foto del Columnista Germán R. Pinto Perry Germán R. Pinto Perry