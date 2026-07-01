La situación también impactó su vida personal ya que su esposa decidió iniciar los trámites de divorcio.

El cantante Miguel Garcés, recordado por su participación en el programa de talentos “Rojo, fama contra fama”, enfrenta un complejo escenario judicial luego de ser formalizado por un presunto delito de agresión sexual.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde el artista quedó sujeto a medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien señaló que la denuncia corresponde a un caso que actualmente está siendo indagado por el Ministerio Público.

Aunque no se han revelado mayores antecedentes sobre los hechos investigados, el tribunal decretó medidas cautelares para el imputado durante el desarrollo de la causa. Según trascendió, una de ellas sería la prohibición de acercarse a la denunciante.

Exintegrante de “Rojo” fue formalizado tras denuncia por presunto delito sexual

El caso también habría tenido consecuencias en el ámbito personal del exintegrante de “Rojo”. De acuerdo con la misma información, su esposa decidió iniciar un proceso de divorcio culposo tras conocerse la formalización, situación que se suma al complejo momento que enfrenta el cantante.

Miguel Garcés alcanzó notoriedad a comienzos de los años 2000 tras obtener el segundo lugar en la segunda generación de “Rojo, fama contra fama”. Posteriormente continuó su carrera musical y participó en distintos proyectos televisivos, manteniéndose ligado al espectáculo nacional.

Por ahora, la investigación permanece en curso y será la justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades en el caso. Mientras tanto, el cantante deberá cumplir las medidas cautelares impuestas por el tribunal hasta que avance el proceso penal.