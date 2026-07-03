Noticia llegó a Corea del Sur: representantes de BTS confirman investigación tras negativa del Estadio Nacional para concierto en Chile

La noticia de la situación en el país llegó hasta Corea del Sur donde expresaron su preocupación por la incertidumbre de los shows programados.

La decisión del Gobierno de negar el uso del Estadio Nacional para el concierto de BTS en Chile no solo remeció a las fanáticas en nuestro país, sino que también generó preocupación en Corea del Sur, donde los representantes de la agrupación están al tanto de lo ocurrido.

Según informó The Korea Herald, HYBE, empresa detrás de los artistas Kpop, confirmó que inició una investigación respecto de lo ocurrido. Una vez que tengan claridad de la situación, aseguraron, “respondería en un momento posterior”.

Además de la declaración de los representantes, el medio surcoreano dio cuenta de la incertidumbre que existe con respecto a los conciertos de BTS programados para los próximos 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

En el artículo destacaron que “las entradas para los tres shows se agotaron después de salir a la venta en abril, y se espera que cada concierto atraiga más de 48 mil fanáticos”.

“Al igual que con otros conciertos de BTS, el escenario se colocaría en el centro del campo, lo que requeriría un extenso trabajo de instalación y desmontaje en el césped“, agregaron.

La problemática “ha generado preocupación en los fanáticos con menos de cuatro meses para los conciertos programados”.